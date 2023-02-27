У рожевій сукні сережках-люстрах: Джессіка Честейн зачарувала елегантним образом на червоній доріжці

За останні кілька років рожевий став дуже популярним і знаменитості дуже часто обирають цей відтінок для своїх появ на публіці. Зробила ставку на цей яскравий колір та голлівудська зірка Джесіка Честейн, коли з'явилася на премії Гільдії кіноакторів. На цьому щорічному заході відзначають нагородами досягнення у галузі кіно та телебачення. Джесіка цього разу отримала нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль у мінісеріалі" за роботу в серіалі "Джордж та Теммі", де зіграла відому кантрі-співачку.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Зірка обрала для заходу яскраву сукню від бренду Zuhair Murad, яка була представлена в колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання виконане у класичному фасоні для подібних бальних суконь, а оформлення бюстьє трохи нагадувало нам фасон знаменитої сукні принцеси Маргарет від Dior, адже у неї теж були складки та опущена бретелька. Спідниця вбрання була довга, широка і мала невеликий шлейф і асиметричну рюшу.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ Джессіки доповнили елегантна зачіска, сережки-люстри із зеленим камінням та масивна каблучка на руці. Макіяж акторки був досить лаконічний і складався із класичних чорних стрілок та рожевої помади, яка ідеально поєднувалася з кольором її сукні.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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