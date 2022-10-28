У рожевій сукні та босоніжках на шпильках: Ліз Герлі на заході у Нью-Йорку

У жовтні ми бачили кілька виходів Герлі, пов'язаних із заходами, які проводилися з метою підвищити обізнаність про рак грудей.

Учора британка взяла участь у Нью-Йоркському симпозіумі та урочистому обіді Фонду дослідження раку молочної залози у готелі New York Hilton Midtown. На публіці Елізабет знову з'явилася в рожевому аутфіті.

Цього дня на Герлі була ніжно-рожева сукня з короткими рукавами та круглою горловиною, яку вона поєднувала з босоніжками на платформі та високих підборах у тон і маленьким клатчем овальної форми. На грудях у Герлі був пришпилений значок з рожевою стрічкою – міжнародний символ організацій та приватних осіб, які підтримують програму боротьби проти раку молочної залози. Також Герлі зробила гарне укладання, макіяж із рожевим блиском на губах і одягла сережки-висячки.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Цього місяця ми бачили акторку у кількох рожевих луках, які пропонуємо згадати.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

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