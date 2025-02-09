У рожевій сукні та гранатових туфлях: Рене Зеллвеґер на прем'єрі фільму у Сіднеї

Рене Зеллвеґер відвідала австралійську прем'єру фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".
Прем'єра фільму відбулася у розважальному кварталі Hoyts у Сіднеї. 55-річна акторка вийшла до фотографів у рожевій максісукні без бретельок, яку поєднувала з гранатовими туфлями на підборах та незвичайним широким браслетом на зап'ясті.
Зеллвеґер зібрала волосся в низький пучок, зробила легкий макіяж у теплих відтінках, підкресливши трохи очі та губи і не стала одягати якихось додаткових прикрас.
Нагадаємо, раніше ми бачили акторку на прем'єрі фільму в Амстердамі, де вона сяяла у сукні на одне плече від бренду Tamara Ralph із колекції осінь-зима 2024 року.
В український прокат фільм вийде на День усіх закоханих 13 лютого.
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