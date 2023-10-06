У рожевій сукні та красивих сережках: Елізабет Герлі на заході в Лондоні

58-річна британка знову з'явилася на публічному заході у рожевому аутфіті.

Днями Елізабет Герлі взяла участь у дискусії компанії Estée Lauder Companies на тему раку молочної залози. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

А вчора Герлі відвідала ще один захід, пов'язаний із цією ж темою, але вже у Лондоні. Організувала його компанія Estee Lauder, з якою Елізабет пспіврацює вже 28 років, допомагаючи підвищувати обізнаність жінок про рак молочної залози.

Цього разу Ліз була у ніжно-рожевій сукні довжини міді з довгими рукавами та з драпуванням на талії. До вбрання акторка підібрала рожеві босоніжки на високих підборах та платформі. На сукні був прикріплений значок рожевої стрічки – міжнародний символ організацій та приватних осіб, які підтримують програму боротьби проти раку молочної залози.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Елізабет одягла розкішні сережки з рожевим камінням, зробила макіяж теж у рожевих відтінках, гарне укладання хвилями, світлим манікюром і темним педикюром. Герлі мала досить ефектний вигляд.

Раніше Елізабет Герлі відвідала 9-й щорічний благодійний обід Lady Garden Foundation Langan's Ladies Lunch, на якому збирають кошти для благодійної організації.

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