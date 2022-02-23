У рожевій сукні та на підборах: епатажний бьюті-блогер Джеффрі Стар відвідав вечірку

Коротка сукня знаменитості продемонструвала всі його тутуювання.
Американський бізнесмен і один з найпопулярніших і найскандальніших бьюті-блогерів, з'явився на власній вечірці. Захід, присвячений новій лінійці його косметики, відбувався на даху Harriet's Rooftop у Західному Голлівуді.
Перед камерами Старий з'явився в короткій рожевій сукні з гострими плечима і вирізом на талії та грудях. Образ доповнили рожева перука з довгим волоссям, яскравий макіяж, замшеві рожеві туфлі та срібляста сумку Hourglass, прикрашена стразами від бренду Balenciaga.
Таку саму сумку дуже любить інша зірка — Кім Кардашян. Яскравим аксесуаром вона неодноразово доповнювала свої образи.
Читайте також: