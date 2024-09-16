У рожевій сукні та величезній накидці з пір'ям: Ріта Ора вийшла на червону доріжку з чоловіком

Співачка Рта Ора з'явилася серед гостей 76-ї церемонії вручення премії Primetime Emmy Awards. Нагороди вручалися найкращим американським програмам, які виходили у праймтайм від 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року. Заходи Ріта відвідала з чоловіком – режисером Тайкою Вайтіті.

Ріта Ора з чоловіком / Фото: Associated Press

Образ британки був у найкращих традиціях Старого Голлівуду, адже вона обрала довгу рожеву сукню з величезною накидкою із пір'я. Її вбрання було від бренду Tamara Ralph.

Сукня-бюстьє Ори виконана з ніжного шифону і була прикрашена складками на животі. Накидка мала шлейф. Вбрання вона носила в поєднанні з дорогоцінними сережками і високою зачіскою з локонами.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Позуючи перед камерами Ріта всіляко хизувалася своїм луком.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Раніше у сукні від бренду Tamara Ralph на червоній доріжці сяяла акторка Блейк Лайвлі під час прем'єри фільму "Покинь, якщо кохаєш" у Лондоні. Хоча сукня Блейк була зовсім іншого дизайну, але накидка, яку носила акторка, дуже схожа на ту, в якій вийшла на червону доріжку Ріта.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

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