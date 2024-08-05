У рожевій сукні та з квітами у волоссі: Блейк Лайвлі знову здивувала вибором вбрання

Існує давня байка, що акторка Блейк Лайвлі не користується послугами стилістів, а все своє вбрання завжди підбирає самостійно. Так це чи ні, але те, що образи у зірки завжди чарівні – незаперечний факт.

Перед прем'єрами своїх фільмів вона завжди обирає якийсь напрям у моді, якого дотримуватиметься під час промокампанії, наприклад, може з'являтися лише у штанних костюмах на інтерв'ю. Цього ж року перед прем'єрою фільму "Покинь, якщо кохаєш" вона вирішила, що носитиме вбрання з флористичними мотивами: принтами, декором, вишивкою. Також Блейк доповнює їх прикрасами з яскравим камінням, часто у формі квітів, високими підборами та красивими зачісками.

Під час заходу в Нью-Йорку, присвяченого фільму, Блейк та її команда відкрили тимчасовий квітковий магазин, який назвали Betty Blooms. Це було натяком на її інший успішний бізнес – компанію з продажу напоїв зі схожою назвою. З'явилася на цій зустрічі Лайвлі у яскраво-рожевому вбранні, яке включало мінісукню та пальто від Dauphinette.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Носила вона їх у поєднанні з оригінальним топом та поясом, які насправді були просто ефектним декором, адже зроблені з епоксидної смоли з квітами. Лук акторки також включав дуже ефектні мюлі від Malone Souliers і прикраси від Lorraine Schwartz. Волосся вона заплела у легку косу, яку прикрасила живими квітами.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

У прокат фільм із Блейк виходить 8 серпня. Його знято за мотивами світового бестселера "Покинь, якщо кохаєш" письменниці Коллін Гувер. Напередодні прем'єри авторка книжки в інтерв'ю для Леді.ТСН.ua розповіла про кіноадаптацію її історії, про підбір акторів і свою участь у зніманнях, процес виробництва, а також про гру Блейк Лайвлі в екранізації роману.

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