У рожевій сукні та золотих слінгбеках: Різ Візерспун відвідала прем'єру фільму в Нью-Йорку

Різ Візерспун зараз зайнята промокампанією фільму "Там, де співають раки", продюсеркою якого вона стала.

На початку червня прем'єра відбулася у Західному Голлівуді. Тоді Візерспун сяяла перед камерами в штанному костюмі блідо-лілового кольору, підібравши до нього білу сорочку і білі туфлі-човники на підборах.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

А вчора акторка приїхала на прем'єру фільму до Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Різ з'явилася перед камерами в рожевій сукні міді на широких бретельках, до якої підібрала золоті туфлі-слінгбеки на підборах. Візерспун зробила гарний макіяж і укладання локонами, а з прикрас одягла кілька каблучок і золотий браслет з рожевим камінням.

В український прокат фільм режисерки Олівії Ньюман має вийти 25 серпня 2022 року.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

У центрі сюжету — Кіа, розумна, ніжна дівчинка, яка любить природу, яка виросла у віддаленій болотистій місцевості неподалік маленького містечка в Північній Кароліні. З жорстоким та страждаючим від алкогольної залежності батьком, зляканою матір'ю та братами та сестрами, які не хочуть залишатися вдома, Кіа переживає надзвичайно важке дитинство і зрештою залишається сама. У міру дорослішання інстинктивно обережна Кіа заводить нові знайомства, і історія розповідає про те, як вона зближується з Мейбл і Скоком, доброю літньою парою, своїм товаришем, який захоплюється природою Тейтом Вокером та міським серцеїдом Чейзом Ендрюсом.

Також папараці заскочили Різ під час прогулянки в Мідтауні. Тоді на акторці була біла сукня-сорочка з короткими рукавами та коричневим поясом зі шкіри крокодила на талії. Лук для прогулянки Візерспун доповнила коричневими босоніжками на стійких підборах та сумкою в тон. Волосся зібрала у високий хвіст, одягла чорні окуляри від сонця від Ray-Ban та невеликі золоті сережки півкільця.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

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