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У рожевій сукні з бантами і вирізами: Періс Гілтон у романтичному образі з'явилася у Лондоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У рожевій сукні з бантами і вирізами: Періс Гілтон у романтичному образі з'явилася у Лондоні

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Світська левиця завжди ретельно підбирає луки для своїх виходів.

Папараці заскочили Періс Гілтон біля офісу BBC у Лондоні. Туди вона приїхала дати інтерв'ю про свою книжку мемуарів Paris: The Memoir. 

Світська левиця продемонструвала романтичний аутфіт. На ній була рожева ажурна сукня міді з рукавами-буфами. У зоні декольте були пікантні вирізи з чорною облямівкою і бантами.

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Вбрання Періс скомбінувала із замшевими чорними туфлями і невеликою чорною сумочкою зі шкіри крокодила, прикрашеної металевим бантом із камінням.

Платинове волосся Гілтон уклала у гарні локони, одягла на обиччя чорні окуляри, а вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками. Французький манікюр і каблучка з каменем завершили лук красуні.

Нагадаємо, на вулицях Нью-Йорка Періс продемонструвала образ у чорній шифоновій блузці з розсипом каміння та широких чорних штанях-палацо.

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Дата публікації
Перегляди
259
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