У рожевій сукні з бантом на пишному декольте: американська акторка у яскравому образі прийшла на премію

Аджа Наомі Кінг сяяла на заході у красивому вбранні від Oscar de la Renta.

Зірка серіалу від ABC "Як уникнути покарання за вбивство" – Аджа Наомі Кінг – відвідала 29-у церемонію вручення нагород Critics Choice Awards, яка у Санта-Моніці.

Знаменитість обрала для своєї появи яскравий аутфіт. На ній була рожева сукня по фігурі і зі шлейфом від Oscar de la Renta. Вбрання мало оголені плечі, відверте декольте, виріз на животі і два великих банта.

Аджа Наомі Кінг / Фото: Associated Press

Анджа у цій сукні продемонструвала пишне сексуальне декольте і струнку фігуру.

Аутфіт акторка доповнила високим хвостом, макіяжем із нарощеними пишними віями, розкішними сережками з камінням, каблучками і молочним манікюром.

Нагадаємо, Аджа Наомі Кінг на премії Emmy Awards 2024 у Лос-Анджелесі постала у цікавій сукні від бренду Alberta Ferretti, яка складалася з топу зі срібними переплетеними смужками і спідниці з бежевої органзи.

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