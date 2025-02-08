У рожевій сукні з бісером: 69-річна Донателла Версаче відвідала звану вечерю короля Чарльза

Вона мала надзвичайний вигляд в цьому елегантному вбранні.
69-річна модельєрка Донателла Версаче з'явилася серед гостей особливого заходу в Лондоні — вона відвідала звану вечерю короля Чарльза і королеви Камілли. Відбувався він у маєтку Гайгроув-хаус — найулюбленішої заміської резиденції монарха.
Модельєрка одягла на цю подію довгу сукню власного дизайну, яка сиділа на ній як влита. Вбрання мало довгий шлейф та рукави. У зоні талії її прикрашало багато дрібних складок, а також декор у вигляді дрібного рожевого бісеру. Образ Донателла доповнила масивними сережками-люстрами з рожевим камінням, декількома розкішними каблучками, а також укладанням та макіяжем.
Окрім пані Версаче на цій вечері з'явилися подружжя Девід та Вікторія Бекхеми. На цей захід Вікторія одягла вже культове вбрання – сукню свого власного дизайну та бренду. Ця модель відома завдяки лаконічному дизайну, прямому силуету, невеликим складкам на животі та романтичними рукавами-флаттером.
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