У рожевій сукні з чорним декором: Аманда Сейфрід в яскравій сукні в стилі Барбі на гламурному заході

Актриса відвідала фотокол Lancome X Louvre під час Тижня моди в Парижі.

Акторка Аманда Сейфрід зачарувала сукнею модного рожевого кольору та зі щільної атласної тканини, яка тримала форму, але водночас підкреслювала фігуру зірки. Вбрання Аманди було від бренду Prada.

Попереду сукня мала високий розріз, який відкривав ногу Аманди та демонстрував елегантні чорні босоніжки на високих підборах.

Сукня мала широкі бретельки і квадратне декольте розшите великими чорними лелітками і бісером. Також декольте доповнювало прикрасу з Х-подібних бретелей, обшитих бісером. Макіяж Аманда зробила лаконічний, а завершили її образ сережки та кілька каблучок на руках.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала акторка Пенелопа Крус та викликала фурор на фотоколлі. Зірка була у мереживному комбінезоні від Giambattista Valli та з яскравим мейком.

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