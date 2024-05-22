У рожевій сукні з чорними бантами: бразильська супермодель Алессандра Амбросіо в Каннах

43-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо продемонструвала свою розкішну точену фігуру на червоній доріжці у Каннах.

Колишня зірка Victoria's Secret відвідала на Міжнародному кінофестивалі прем'єру французького фільму "Марчелло Міо", у якому головну роль зіграла дочка Катрін Денєв.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Для події Алессандра підібрала чарівну сукню ніжно-рожевого відтінку від бренду Peter Dundas. Вбрання було фасону "рибка", мало невеликий шлейф і вирізи на спині.

Контрастною прикрасою сукні моделі стали бретелі-банти з оксамиту, які мали дуже милий та романтичний вигляд. Вони поєднувалися за кольором із чорними лаковими туфлями.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Завершували її вечірній лук висока зачіска-пучок, макіяж із чорними стрілками на очах та елегантні сережки.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Днем раніше Алессандра провела в Каннах захід на підтримку Brazilian Soul Fund і Brazil Foundation, на якому з'явилася у корсеті і абсолютно прозорій спідниці, які доповнила блейзером і високими підборами. Також цей захід відвідали моделі Фріда Аасен та Гайді Клум.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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