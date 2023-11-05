У рожевій сукні з довгим шлейфом: ефектна Кім Кардашян сяяла на галаконцерті

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен викликала фурор на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.

Кім Кардашян відвідала галаконцерт LACMA Art+Film 2023 під патронатом Дому Gucci у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

Кардашян вийшла на доріжку в яскраво-рожевій сукні з довгим шлейфом, що обтискала її талію, а на руках у неї були високі чорні рукавички, а доповнила зірка аутфіт розкішним кольє з діамантів на шиї.

Волосся Кім було зібрано в гладкий пучок, у макіяжі вона акцентувала увагу на пишних віях, очах та губах. Зірка мала дуже ефектний вигляд.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Цей же захід також відвідала Дженніфер Лопес, яка сяяла у сексуальній сукні від Gucci та у супроводі свого чоловіка Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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