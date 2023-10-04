У рожевій сукні з лелітками: Енн Гетевей прийшла на прем'єру фільму у гламурному вбранні

Вона обрала сукню у наймоднішому кольорі цього року.

Акторка Енн Гетевей продемонструвала образ у стилі барбікор (Barbiecore), коли прийшла на прем'єру фільму "Іди до мене, дитинко", в якому зіграла одну із ключових ролей.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Вбрання Енн було від бренду The Attico. Сукня не мала бретельок, вона повністю розшита лелітками, а також мала високий розріз на спідниці, який відкривав її ноги.

Доповнила вона вбрання сріблястою сумкою від бренду Versace з короткою ручкою, а також гламурними туфлями зі стразами. А ось макіяж і зачіска у неї були лаконічними — акторка зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, а волосся просто розпустила.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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