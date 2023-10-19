У рожевій сукні з лелітками і на шпильках: зірковий стиліст одягнув на церемонію замале вбрання

Британський модельєр і зірковий стиліст Кайл Деволь відвідав церемонію вручення премії PinkNews Awards 2023, яка відбулася у готелі Royal Lancaster у Лондоні.

На червоній доріжці він з'явився у гламурній рожевій сукні з лелітками та високим розрізом. Вбрання було без бретельок і мало відверте декольте, яке ледь прикривало його груди. Кайл все-таки обрав сукню трішки замалу.

Кайл Деволь / Фото: Getty Images

Аутфіт він доповнив срібними босоніжками на шпильках та рожевою сумочкою. Коротка рожева зачіска, насичений макіяж, масивні сережки і каблучки завершили яскравий лук Деволь.

Нагадаємо, а на церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards 2023 у Лондоні Кайл Деволь прийшов у чорній сукні з прозорим верхом і розрізом до стегна.

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