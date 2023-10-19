Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У рожевій сукні з лелітками і на шпильках: зірковий стиліст одягнув на церемонію замале вбрання

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У рожевій сукні з лелітками і на шпильках: зірковий стиліст одягнув на церемонію замале вбрання

Кайл Деволь / Фото: Getty Images

33-річний Кайл Деволь привернув увагу своїм епатажним луком на світському заході.

Британський модельєр і зірковий стиліст Кайл Деволь відвідав церемонію вручення премії PinkNews Awards 2023, яка відбулася у готелі Royal Lancaster у Лондоні.

На червоній доріжці він з'явився у гламурній рожевій сукні з лелітками та високим розрізом. Вбрання було без бретельок і мало відверте декольте, яке ледь прикривало його груди. Кайл все-таки обрав сукню трішки замалу.

Кайл Деволь / © Getty Images
Кайл Деволь / Фото: Getty Images

Аутфіт він доповнив срібними босоніжками на шпильках та рожевою сумочкою. Коротка рожева зачіска, насичений макіяж, масивні сережки і каблучки завершили яскравий лук Деволь.

Нагадаємо, а на церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards 2023 у Лондоні Кайл Деволь прийшов у чорній сукні з прозорим верхом і розрізом до стегна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
101
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація