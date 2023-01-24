У рожевій сукні з лелітками і пір'ям: дружина екс"Холостяка-10" у розкішному образі продефілювала на шоу у Парижі

У межах Паризького тижня моди відбувся показ кутюрної колекції ліванського бренду Georges Hobeika. У фешншоу взяли участь українські моделі – дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка - Даша Хлистун, Вікторія Ігнатенко і Єлизавета Кароль.

Даша Хлистун і Вікторія Ігнатенко / Фото: Getty Images

Хлистун продефілювала подіумом у розкішній рожевій сукні міді з дуже довгими широкими рукавами, прикрашеними лелітками, бісером і пір'ям. Її лук доповнили атласні рожеві босоніжки, довгі сережки-ланцюжки, акуратне укладання і насичений макіяж очей.

Даша Хлистун / Фото: Getty Images

Ігнатенко з'явилася на подіумі у романтичній бежевій сукні з відвертим вирізом майже до пупка, оздобленим перлинами і бісером, і з розрізом до стегна.

Вікторія Ігнатенко / Фото: Getty Images

Кароль продемонструвала стильний аутфіт у чорному штанному костюмі, який ззаду був рожевим із паєтками та бісером. У парі з Лізой подіумом йшла Олівія Даніель.

Єлизавета Кароль і Олівія Даніель / Фото: Getty Images

Нагадаємо, поки Даша працює, її чоловік Макс Михайлюк доглядає за їхньою однорічною донькою Аріаною і ділиться з фоловерами спільними знімками.

Читайте також: