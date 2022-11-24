У рожевій сукні з пір'ям і стильних туфлях: яскравий вихід Нікі Гілтон

39-річна світська левиця, сестра Періс Гілтон і мама трьох дітей продемонструвала чудову фізичну форму в ефектному вбранні.

Нікі Гілтон потрапила в об'єктиви фотографів дорогою на світський захід у Нью-Йорку. Вона мала яскравий гламурний лук.

Одягнена Нікі була у рожеву сукню міді від бренду Mach & Mach, прикрашену пір'ям у зоні декольте. Верх вбрання був на зав'язках.

Аутфіт світська левиця доповнила прозорими рожевими туфлями з підборами у вигляді рюмка і пряжками з камінням. У руці вона тримала рожевий клатч, інкрустований стразами.

Нікі Гілтон / Фото: www.credits

Волосся Гілтон зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Після народження третьої дитини минуло чотири місяці і навіть через такий короткий термін після пологів Гілтон демонструє струнку фігуру. Не так давно вона, наприклад, попала під приціл папараці в лакованому плащі та леопардових лосінах.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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