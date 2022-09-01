У рожевій сукні з розрізами: ефектна Алессандра Амбросіо вийшла на доріжку кінофестивалю

Бразилійка Алессандра Амбросіо таки вийшла вчора ввечері на червону доріжку під час відкриття Венеційського кінофестивалю, який триватиме до 10 вересня в Італії.

Модель прибула на прем'єру фільму "Білий шум" і з'явилася на доріжці перед фотографами у яскраво-рожевій сукні з дуже сміливими розрізами до стегна та шифоновою накидкою. На корсеті сукні у Алессандри було кілька квітів, така сама квітка була на шиї.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

41-річна Амбросіо доповнила свій ефектний образ рожевими босоніжками на високих підборах, однаковими коштовними браслетами на обох зап'ястях та лаконічними сережками у вухах.

Волосся зібрала в невисокий хвіс, а іншу частину розпустила, і також зробила ніжний макіяж.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Раніше вдень Алессандру фотографували, коли вона прибула на фестиваль на водному таксі. Тоді на ній була мініатюрна біла мереживна сукня на тонких бретельках від Ermanno Scervino.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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