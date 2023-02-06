Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У рожевій сукні з сексуальним декольте: Бібі Рекса на червоній доріжці музичної премії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1300
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У рожевій сукні з сексуальним декольте: Бібі Рекса на червоній доріжці музичної премії

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Співачка з'явилася на івенті в образі Барбі.

У Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія вручення премії "Греммі". На червоній доріжці цього вечора з'явилася Бібі Рекса, яка сяяла в яскравому аутфіті, в якому була схожа на Барбі.

На артистці була рожева обтисла сукня від бренду Moschino з американською проймою, драпуванням і відвертою зоною декольте. Вбрання чудово підкреслило пишні форми зірки.

Бібі Рекса / © Associated Press
Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Свій образ Бібі доповнила босоніжками кольору металік на високій платформі та підборах, а також рожевими високими рукавичками, зверху одної вона одягла діамантовий браслет і каблучку з великим діамантом.

Бібі Рекса / © Associated Press
Бібі Рекса / Фото: Associated Press
Бібі Рекса / © Associated Press
Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Рексі зробили об'ємне укладання з локонами, макіяж із довгими віями та яскравим блиском на губах. У вухах у неї були великі сережки-кільця.

Бібі Рекса / © Associated Press
Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонії "Греммі" побувала Бейонсе, яка продемонструвала розкішний лук у сукні-бюстьє зі срібною спідницею і атласним корсетом від Gucci.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1300
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація