У рожевій сукні з трояндами: Дженніфер Лопес зачарувала публіку романтичним вбранням на "Золотому глобусі"

Її образ був елегантним, мрійливим і водночас драматичним.

В Америці відбулася 81-ша церемонія вручення премії "Золотий глобус". Захід часто називають "репетицією "Оскара", а все через те, що він традиційно проводиться за кілька тижнів до самого "Оскара", а фільми, що отримали "Глобус", часто стають і лауреатами омріяного золотого лицаря.

Цього року найпопулярніша кінопремія відбулася в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Звичайно ж, однією з головних зіркових появ став вихід чарівної Дженніфер Лопес.

Співачка та акторка обрала для червоної доріжки ніжно-рожеву сукню без бретельок від бренду Nicole+Felicia, яка була частиною їхньої кутюрної колекції.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання ідеально сиділо на фігурі зірки, виграшно підкреслюючи всі її вигини, а головним доповненням луку стала накидка з довгим шлейфом та величезними трояндами на рукавах.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Також вона одягла безліч прикрас з діамантами та іншими дорогоцінними каменями, уклала волосся у розкішну голлівудську хвилю, зробила макіяж з рожевими акцентами, ніжний манікюр та завершила аутфіт гламурним клатчем зі стразами.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася з чоловіком Беном Аффлеком, який одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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