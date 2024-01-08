У рожевій сукні з трояндами: Дженніфер Лопес зачарувала публіку романтичним вбранням на "Золотому глобусі"

Її образ був елегантним, мрійливим і водночас драматичним.
В Америці відбулася 81-ша церемонія вручення премії "Золотий глобус". Захід часто називають "репетицією "Оскара", а все через те, що він традиційно проводиться за кілька тижнів до самого "Оскара", а фільми, що отримали "Глобус", часто стають і лауреатами омріяного золотого лицаря.
Цього року найпопулярніша кінопремія відбулася в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Звичайно ж, однією з головних зіркових появ став вихід чарівної Дженніфер Лопес.
Співачка та акторка обрала для червоної доріжки ніжно-рожеву сукню без бретельок від бренду Nicole+Felicia, яка була частиною їхньої кутюрної колекції.
Вбрання ідеально сиділо на фігурі зірки, виграшно підкреслюючи всі її вигини, а головним доповненням луку стала накидка з довгим шлейфом та величезними трояндами на рукавах.
Також вона одягла безліч прикрас з діамантами та іншими дорогоцінними каменями, уклала волосся у розкішну голлівудську хвилю, зробила макіяж з рожевими акцентами, ніжний манікюр та завершила аутфіт гламурним клатчем зі стразами.
На заході вона з'явилася з чоловіком Беном Аффлеком, який одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.
Читайте також:
- Красива пара: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек показали почуття на публіці
- У сукні і без підборів: гарна Дженніфер Лопес сходила на шопінг у романтичному образі
- У сукні кольору айворі та в золотих прикрасах: розкішна Дженніфер Лопес на вечірці Schiaparelli