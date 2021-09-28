У рожевій сукні з вирізами на талії: Тіна Кароль спокусливо позувала перед камерою

Артистка у новому фотозніманні продемонструвала красивий образ.
Тіна Кароль знялася у новій цікавій фотосесії авторства Kargina Ksenia. Що з цього вийшло артистка показала в Instagram.
Співачка постала перед камерою в ефектному образі. На ній була рожева сукня по фігурі із драпуванням на спідниці та вирізами на талії і спині.
Вбрання чудово сиділо на стрункій та сексуальній фігурі зірки.
Лук співачка доповнила бежевими босоніжками на шпильці, укладанням та макіяжем з малиновою помадою.
Кароль спокусливо позувала на підлозі, демонструючи сексуальні форми.
"Інтриги і кохання замикають ланцюг, і тільки для тебе кожен мій концерт", - підписала знімки співачка.
До слова, в іншій фотосесії Тіна постала у кремовому трикотажному ромпері. Вбрання мало відверте декольте, крізь яке Тіна продемонструвала сексуальні груди у чорному бюстгальтері.
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