У рожевій сукні з вирізами на талії: Тіна Кароль спокусливо позувала перед камерою

У рожевій сукні з вирізами на талії: Тіна Кароль спокусливо позувала перед камерою

Артистка у новому фотозніманні продемонструвала красивий образ.

Тіна Кароль знялася у новій цікавій фотосесії авторства Kargina Ksenia. Що з цього вийшло артистка показала в Instagram.

Співачка постала перед камерою в ефектному образі. На ній була рожева сукня по фігурі із драпуванням на спідниці та вирізами на талії і спині.

Тіна Кароль / Тіна Кароль

Вбрання чудово сиділо на стрункій та сексуальній фігурі зірки.

Тіна Кароль / Тіна Кароль

Лук співачка доповнила бежевими босоніжками на шпильці, укладанням та макіяжем з малиновою помадою.

Тіна Кароль / Тіна Кароль

Кароль спокусливо позувала на підлозі, демонструючи сексуальні форми.

Тіна Кароль / Тіна Кароль

"Інтриги і кохання замикають ланцюг, і тільки для тебе кожен мій концерт", - підписала знімки співачка.

До слова, в іншій фотосесії Тіна постала у кремовому трикотажному ромпері. Вбрання мало відверте декольте, крізь яке Тіна продемонструвала сексуальні груди у чорному бюстгальтері.

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