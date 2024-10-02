У рожевій сукні з вишитими квітами: Елізабет Герлі у яскравому образі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

59-річна акторка, як завжди, мала ефектний вигляд.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Елізабет Герлі. Акторка мала красивий яскравий вигляд.

Вона була одягнена у рожеву сукню довжини міді з короткими рукавами-ліхтариками. Вбрання мало дві розкішні вишиті паєтками і бісером квітки.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Герлі доповнила замшевими рожевими босоніжками на високих підборах і шкіряною рожевою сумочкою.

Акторка зробила укладання з локонами, макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах, на обличчя одягла сонцезахисні окуляри у блискучій оправі, у вухах у неї були сережки-квіти, а на пальці – каблучка з рожевим камінням.

Нагадаємо, Елізабет Герлі одягла на відкриття виставки "Наомі: в моді" довгу смугасту сукню з глибоким декольте і вузлом на талії.

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