У рожевій сукні зі сріблястими паєтками: зірка серіалу "Ейфорія" у ніжному луку відвідала премію

Зірка серіалу "Ейфорія" Сторм Рід побувала на церемонії вручення нагород премії Emmy Awards 2024, яка відбулася у Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи дівчина обрала красиву сукню без бретельок і зі шлейфом від бренду Prada, яка складалася з рожевого топу і спідниці, розшитої сріблястими паєтками. Взута вона була у босоніжки кольору металік.

Сторм Рід / Фото: Associated Press

В акторки була акуратне укладання, ніжний макіяж, діамантове кольє на шиї, а також діамантові браслет і каблучка на руці. Ніжно-рожевий манікюр завершив її аутфіт.

Сторм Рід / Фото: Associated Press

Рід стала переможницею у номінації "Найкраща запрошена акторка у драматичному серіалі" за роль у серіалі від HBO – The Last of Us. Сторм була дуже щасливою отримати нагороду.

Сторм Рід / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Загін самогубців: Місія навиліт" у Лос-Анджелесі Сторм Рід прийшла у білому вбранні від Prada з люверсами та з дуже довгою косою.

