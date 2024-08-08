У рожево-салатовому бікіні і з кавуном: британська модель у яскравому луку похизувалася сексуальним бюстом

Арабелла Чі своїм соковитим аутфітом нагадала, що літо ще триває.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів красивим знімком в Instagram, на якому вона постала у яскравому літньому образі.
На Арабеллі було соковите рожево-салатове бікіні, у якому вона похизувалася сексуальним пишним бюстом і гарною засмагою.
У дівчини був молочний манікюр, мокре волосся, яке вона закинула на дин бік, не було макіяжу на обличчі, у вухах красувалися лаконічні сережки-кільця, а на шиї – золоті ланцюжки з підвісками.
У руках Чі тримала скибку кавуна і загадково дивилася в об'єктив фотокамери.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі релаксувала на шезлонгу у білому бікіні із принтом лимонів і на зав'язках.
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