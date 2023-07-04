У рожевому бікіні: 44-річна Кортні Кардашян продемонструвала великий вагітний живіт

Сестра Кім Кардашян показала, як змінилася її фігура під час вагітності.

Кортні Кардашян показала в Instagram, як вона відпочила біля басейну. Компанію зірці реаліті склала її подруга Еддісон Рей.

Одягнені красуні були у рожеві бікіні. Кортні продемонструвала з різних ракурсів свій уже достатньо великий вагітний живіт.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

На одному з фото Кардашян позувала у темно-синьому капелюшку з деніму від Prada і в сонцезахисних окулярах.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

До речі, вона вже повернулася до свого постійного кольору волосся – чорного.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

До слова, 44-річна Кортні Кардашян чекає на дитину від свого чоловіка-рокера Тревіса Баркера. Зірка реаліті виховує вже трьох дітей від свого колишнього цивільного чоловіка Скотта Дисика: доньку Пенелопу і двох синів Мейсона і Рейна.

Нагадаємо, Кортні Кардашян потрапила в об'єктиви папараці у леопардових мінішортах і білій футболці з принтом у вигляді постера до документального фільму "У ліжку з Мадонною".

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