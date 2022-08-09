У рожевому бікіні і колготах в сітку: Lizzo навкарачки показала велику п'яту точку

Епатажна Lizzo опублікувала в Instagram серію знімків свого нового яскравого пляжного луку. Артистка постала на світлинах у рожевому бікіні.

Під плавки вона одягла чорні колготи в сітку з візерунком. Талію реперка прикрасила перлинним намистом-поясом із логотипом Chanel.

Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

Позувала пишнотіла Lizzo на пляжі і під душем просто неба.

Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

Свій образ вона доповнила окулярами у рожевій оправі, зачіскою з африканськими кісками і довгим гострим манікюром.

Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

Lizzo не втрималася і продемонструвала навкарачки на камеру свої пишні сідниці.

Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

Нагадаємо, Lizzo повторила образ Кім Кардашян. Вона обмоталася скотчем і кумедно у ньому станцювала.

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