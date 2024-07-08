У рожевому бікіні і з французьким манікюром: папараці заскочили зірку реаліті на пляжі

Челсі Лазкані провела день біля океану.
Зірка п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані потрапила до об'єктивів папараці на пляжі у Лос-Анджелесі.
Жінка продемонструвала яскравий образ. На ній було стильне рожеве бікіні з жатої тканини на зав'язках, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі.
У Челсі було мокре кучеряве волосся, довгі нарощені вії, довгий французький манікюр, пірсинг у пупку, сонцезахисні окуляри на голові і лаконічні сережки. У руці Лазкані тримала склянку з рожевим охолоджувальним напоєм.
Нагадаємо, Челсі Лазкані прогулялася Західним Голлівудом у мінісукні кольору металік на тонких бретельках і з відвертим декольте.
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