У рожевому бікіні і з французьким манікюром: папараці заскочили зірку реаліті на пляжі

Зірка п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані потрапила до об'єктивів папараці на пляжі у Лос-Анджелесі.

Жінка продемонструвала яскравий образ. На ній було стильне рожеве бікіні з жатої тканини на зав'язках, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

У Челсі було мокре кучеряве волосся, довгі нарощені вії, довгий французький манікюр, пірсинг у пупку, сонцезахисні окуляри на голові і лаконічні сережки. У руці Лазкані тримала склянку з рожевим охолоджувальним напоєм.

Нагадаємо, Челсі Лазкані прогулялася Західним Голлівудом у мінісукні кольору металік на тонких бретельках і з відвертим декольте.

Читайте також: