У рожевому бікіні і з келихом в руці: учасниця "Холостяка-11" на відпочинку на Закарпатті

Джессіка Чегі у гламурному луці релаксувала біля басейну.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Джессіка Чегі відпочила біля термальних вод у Косино, що на Закарпатті. Звідти красуня опублікувала знімок, зроблений біля басейну.
На Джессіці було рожеве бікіні зі стислого трикотажу та перламутровий головний убір. Її шию прикрашав хрестик на ланцюжку, а у вухах були сережки з камінням. Рожевий манікюр завершив пляжний лук дівчини.
У руці вона тримала келих із освіжувальним коктейлем.
Минулого разу Чегі продемонструвала сексуальні форми у леопардовому купальнику, який добре сидів на її фігурі. Фото було зроблене на відпочинку у Грузії.
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