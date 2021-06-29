У рожевому бікіні: Надя Дорофєєва похизувалася сексуальним бюстом і стрункою фігурою

Співачка показала, як релаксує у спекотний день.

Надя Дорофєєва у перервах між роботою намагається трішки відпочити. В Instagram вона опублікувала кілька світлин свого релаксу у спекотні дні. Відпочивала співачка в альтанці. Одягнена вона була у стильний рожевий купальник, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя також блиснула сексуальним декольте в бікіні. Свій лук вона доповнила білою бейсболкою, окулярами, цікавим намистом і білими кросівками. Блакитний манікюр завершив її аутфіт.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", — підписала знімки Дорофєєва.

Раніше Надя продемонструвала трендовий лук. На ній була біла сорочка оверсайз, короткі шорти і модна нинішнього сезону панамка Jacquemus. Вбрання вона доповнила ляпанцями Gucci.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

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