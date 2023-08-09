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У рожевому бікіні з паєтками: італійська телеведуча похизувалася стрункою фігурою на пляжі у Маямі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У рожевому бікіні з паєтками: італійська телеведуча похизувалася стрункою фігурою на пляжі у Маямі

Елізабетта Галімі / Фото: Getty Images

Італійська знаменитість відпочиває на узбережжі Атлантичного океану.

Італійська телеведуча Елізабетта Галімі потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на пляжі у Маямі.

Знаменитість приймала сонячні ванни, купалася в океані і гуляла узбережжям.

Для відпочинку Елізабетта обрала рожевий купальник із паєтками та зав'язками із золотистими кулонами, який точно б оцінила лялька Барбі. Дівчина мала стрункий і сексуальний вигляд у цьому трендовому бікіні.

Елізабетта Галімі / © Getty Images
Елізабетта Галімі / Фото: Getty Images

Галімі розпустила волосся, прикрасила вуха сережками-кільцями, а руку – перлинним браслетом, підкреслила очі чорним олівцем і взяла з собою сонцезахисні окуляри. Французький манікюр завершив пляжний лук телеведучої.

Нагадаємо, нещодавно у рожевому купальнику продемонструвала струнку фігуру зірка американського реалітішоу Selling Sunset –Емма Ернан.

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Дата публікації
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