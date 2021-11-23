У рожевому блейзері: стильна Емілі Ратаковскі приїхала на презентацію своєї книжки-бестселера

У рожевому блейзері: стильна Емілі Ратаковскі приїхала на презентацію своєї книжки-бестселера

Модель Емілі Ратаковскі в декреті часу не гаяла. Зірка випустила книжку, яка стала бестселером.

Вчора, Ратаковскі зазнімкували папараці дорогою до книгарні McNally у Нью-Йорку, де відбулася презентація її книжки "Моє тіло", яка офіційно стала бестселером.

30-річна модельмала яскравий вигляд і була одягнена в подовжений рожевий блейзер, під яким була чорна трикотажна водолазка, також одягла чорні лосини і взула високі шкіряні чоботи на підборах. Зірка розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж та сірий манікюр, а також одягла сірі сонцезахисні окуляри.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Емілі Ратаковскі дуже відверта у своїх мемуарах, де розповідає про повернення собі права власності на своє тіло після того, як розпочала свою модельну кар'єру у підлітковому віці. Вона ділиться відверто про те, як починала працювати моделлю та чим їй доводилося жертвувати.

Нині вона мати і дружина, а тепер ще й успішна письменниця, якій є чимось поділитися з публікою.

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