У рожевому бра і золотих прикрасах: Єва Лонгорія показала світлину з гримерної

Акторка завжди продумує до деталей кожен свій образ.

Єва Лонгорія часто бере участь у різних зніманнях, шоу та програмах, до яких завжди ретельно готується.

Зірка вирішила поділитися з підписниками в Instagram знімком із гримерної, де вона готувалася до чергової події. У цей момент її знімає фотограф.

На світлині акторка постала у рожевому костюмі, який складався із бра і штанів. Вбрання чудово підкреслило тонку талію знаменитості.

Волосся Єви зібрали у хвіст і начесали зверху об'єм. Макіяж був виконаний у шоколадно-бежевих відтінках із акцентом на довгих віях.

Особливу увагу Лонгорія приділила прикрасам. На шиї у неї було безліч золотих ланцюжків, у вухах – лаконічні сережки, а на руках – золоті браслети, годинник і каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, раніше Єва у велосипедках похизувалася стрункою фігурою.

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