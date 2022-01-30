У рожевому капелюсі та з сином на руках: Емілі Ратаковскі показала фото із засніженого Нью-Йорка

Знаменитість утеплилася і вийшла із сином на прогулянку зимовим містом.
Американська топмодель та письменниця Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками новими знімками свого сина Сілвестера Аполло, якому за кілька місяців виповниться один рік. Емілі позувала з малюком на руках серед засніженої вулиці у Нью-Йорку.
На 30-річній моделі був теплий пухнастий рожевий капелюх, штани з кишенями в камуфляжний принт і коротка червона куртка. Сина Емілі одягла у блакитний комбінезон та червоні черевики з шапкою.
Нагадаємо, що ще кілька днів тому дівчина брала участь у показі бренду Ami, заснованого дизайнером Александром Матіуссі. Модне шоу відбувалося у Парижі у межах Тижня моди.
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