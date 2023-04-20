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У рожевому кетсьюті і ботфортах до талії: Кім Кардашян похизувалася гламурним луком

У рожевому кетсьюті і ботфортах до талії: Кім Кардашян похизувалася гламурним луком

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
274
Час на прочитання
1 хв
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У рожевому кетсьюті і ботфортах до талії: Кім Кардашян похизувалася гламурним луком

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті похизувалася обновками.

Кім Кардашян приміряла нове яскраве вбрання, у якому влаштувала собі невелику фотосесію.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті одягла рожевий обтислий кетсьют із американською проймою, який ідеально підкреслив її сексуальні форми.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аутфіт красуня доповнила дуже високими рожевими ботфортами, які були їй майже до талії.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Свій гламурний лук Кардашян доповнила мініатюрною срібною сумочкою і чорними сонцезахисними окулярами. Вона зробила укладання з локонами і макіяж у нюдово-коричневих відтінках.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім також не втратила можливості показати, який вигляд у цьому вбранні мають її пишні сідниці.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Кім продемонструвала сексуальну фігуру у бежевому бікіні на зав'язках.

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Дата публікації
Перегляди
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