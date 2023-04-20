У рожевому кетсьюті і ботфортах до талії: Кім Кардашян похизувалася гламурним луком

Зірка реаліті похизувалася обновками.
Кім Кардашян приміряла нове яскраве вбрання, у якому влаштувала собі невелику фотосесію.
Зірка реаліті одягла рожевий обтислий кетсьют із американською проймою, який ідеально підкреслив її сексуальні форми.
Аутфіт красуня доповнила дуже високими рожевими ботфортами, які були їй майже до талії.
Свій гламурний лук Кардашян доповнила мініатюрною срібною сумочкою і чорними сонцезахисними окулярами. Вона зробила укладання з локонами і макіяж у нюдово-коричневих відтінках.
Кім також не втратила можливості показати, який вигляд у цьому вбранні мають її пишні сідниці.
Нагадаємо, минулого разу Кім продемонструвала сексуальну фігуру у бежевому бікіні на зав'язках.
Читайте також: