У рожевому комбінезоні і рукавицях: Аня Тейлор-Джой на прем'єрі анімаційного фільму про Супер Маріо

У Лос-Анджелесі відбувся прем'єрний показ анімаційного фільму за мотивами культової відеогри - "Брати Супер Маріо в кіно". Відвідала захід Аня Тейлор-Джой, яка озвучила у мультфільмі принцесу Піч.

Перед фотокамерами акторка постала у закритому шкіряному рожевому комбінезоні на блискавці від Christian Dior. Талію вона підкреслила рожевим ремінцем. Лук Тейлор-Джой доповнила рожевими рукавицями із написом бренду.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Взута зірка була у насичено-рожевих чоботах на грубій підошві. Волосся вона розпустила і зробила макіяж смокі-айс.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На камеру Аня позувала з усмішкою, демонструючи кулаки, наче готувалася до бою.

Акторка обрала рожевий, адже її героїня з анімації – принцеса Піч – носить саме такий колір.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

До слова, мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" обіцяє глядачам показати яскравий і захопливий всесвіт супербратів Маріо та Луїджі. Він наповнений екшном, гумором, загадками і шаленими пригодами.

В український прокат стрічка вийде напередодні Міжнародного дня братів - 5 квітня.

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