У рожевому комплекті та з іменними гантелями: Дженніфер Лопес показала своє тренування

Щоб бути у чудовій фізичній формі, зірка багато часу приділяє спорту.
54-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – продемонструвала своє силове тренування, яке дозволяє їй підтримувати свою фігуру. Джен займалася на свіжому повітрі, а одягнена вона була у рожевий спортивний комплект та білі кросівки.
Лопес почала з розминки і стретчингу, потім взяла іменні гантелі трохи більше ніж 2 кг і виконала вправу на дельтоподібні м'язи рук, потім — присідання з гантелями над головою, випади, вправи для трицепса і біцепса, а закінчила тренування вправами для преса. Як можна помітити, Джен робить акцент у своєму тренуванні на м'язи рук.
Нагадаємо, раніше свої тренування демонстрували акторки Джесіка Альба та Єва Лонгорія.
Читайте також:
- Аффлек тепер без бороди, а Лопес одягла чоботи в стрази: знамените подружжя сходило на баскетбол
- У пухнастій шубі, кросівках та з пучком на голові: Дженніфер Лопес в об'єктивах папараці
- У білому костюмі та шарфі з помпонами: папараці підловили Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі
- У мінішортах та пухнастій шубі: Дженніфер Лопес під прицілом папараці на вулиці в Нью-Йорку