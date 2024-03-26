У рожевому комплекті та з іменними гантелями: Дженніфер Лопес показала своє тренування

Щоб бути у чудовій фізичній формі, зірка багато часу приділяє спорту.

54-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен – Дженніфер Лопес – продемонструвала своє силове тренування, яке дозволяє їй підтримувати свою фігуру. Джен займалася на свіжому повітрі, а одягнена вона була у рожевий спортивний комплект та білі кросівки.

Лопес почала з розминки і стретчингу, потім взяла іменні гантелі трохи більше ніж 2 кг і виконала вправу на дельтоподібні м'язи рук, потім — присідання з гантелями над головою, випади, вправи для трицепса і біцепса, а закінчила тренування вправами для преса. Як можна помітити, Джен робить акцент у своєму тренуванні на м'язи рук.

Нагадаємо, раніше свої тренування демонстрували акторки Джесіка Альба та Єва Лонгорія.

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