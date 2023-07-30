У рожевому корсеті і мінішортах: переможниця "Холостяка-12" продемонструвала образ у стилі Барбі

Катерина Лозовицька приміряла стильний корсет трендового нині рожевого кольору.
Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – приєдналася до рожевого тренду і продемонструвала образ у стилі Барбі. Що з цього вийшло, вона показала в Instagram.
Модель одягла рожевий корсет і джинсові мінішорти з блиском, які чудово підкреслили її тонку талію і стрункі ноги. Стильний лук дівчина доповнила жовтими босоніжками на шпильках і рожевою блискучою сумочкою у вигляді серця.
Катерина зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма, ніжний макіяж, прикрасила шию чокером із камінням, а вуха – сережками-пусетами.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька у чорному суцільному купальнику позувала у студійній фотосесії.
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