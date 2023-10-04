Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У рожевому костюмі і атласному топі: Елізабет Герлі у яскравому образі з'явилася на івенті у Нью-Йорку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
267
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У рожевому костюмі і атласному топі: Елізабет Герлі у яскравому образі з'явилася на івенті у Нью-Йорку

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Британська акторка у вбранні улюбленого кольору відвідала захід.

Елізабет Герлі взяла участь у дискусії компанії Estée Lauder Companies на тему раку молочної залози. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Акторка з'явилася на івенті в оксамитовому рожевому костюмі, який складався із жакета і штанів-кльош, та рожевому атласному топі. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на підборах.

Елізабет Герлі / © Getty Images
Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Герлі зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями та ніжно-рожевим блиском, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию – ланцюжком із підвіскою. Гігієнічний манікюр і чорний педикюр завершили аутфіт акторки.

Нагадаємо, Елізабет Герлі на минулий захід також прийшла у вбранні рожевого кольору, яке підкреслило її струнку фігуру.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
267
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація