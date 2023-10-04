У рожевому костюмі і атласному топі: Елізабет Герлі у яскравому образі з'явилася на івенті у Нью-Йорку

Елізабет Герлі взяла участь у дискусії компанії Estée Lauder Companies на тему раку молочної залози. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Акторка з'явилася на івенті в оксамитовому рожевому костюмі, який складався із жакета і штанів-кльош, та рожевому атласному топі. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на підборах.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Герлі зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями та ніжно-рожевим блиском, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а шию – ланцюжком із підвіскою. Гігієнічний манікюр і чорний педикюр завершили аутфіт акторки.

Нагадаємо, Елізабет Герлі на минулий захід також прийшла у вбранні рожевого кольору, яке підкреслило її струнку фігуру.

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