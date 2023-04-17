У рожевому костюмі і з крокодилячою сумкою: Керрі Вашингтон у яскравому луку прийшла на івент

46-річна акторка і політична активістка має чудове почуття стилю, тому кожен її вихід вартий уваги.

Керрі Вашингтон стала гостею телевізійного заходу Deadline Contenders у Лос-Анджелесі. У межах івенту відбулося обговорення серіалу Unprisoned від стрімінгового сервісу Hulu, у якому вона зіграла головну роль (психотерапевтку і доньку колишнього в'язня).

Керрі постала там у яскравому образі. На ній був рожевий костюм, що складався із подовженого жакета із великими накладними кишенями, який вона застебнула на один ґудзик, і широких прямих штанів зі стрілками.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з гостроносими темно-бордовими туфлями. У руці вона тримала сумку темно-гранатового відтінку з крокодилячої шкіри.

Вашингтон зробила гладкий пучок, очі підвела чорним олівцем, а губи нафарбувала рожевою помадою. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, на шиї – ланцюжки з підвісками, а на пальцях – безліч каблучок. Молочний манікюр завершив лук акторки.

Про серіал:

У сюжеті розповідається про психотерапевтку і матір-одиначку життя якої перевертається догори ногами, коли її батько виходить із в'язниці і переїжджає жити до неї і її сина-підлітка.

Нагадаємо, на захід прийшла також Гелен Міррен, яка позувала у сукні трав'яного відтінку з пікантним вирізом і рюшами на подолі.

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