У рожевому костюмі і з валізою: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зібралась у подорож

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь опублікувала на своєму Telegram-каналі фото, зроблене у ліфті.

Дівчина позувала у спортивному рожевому костюмі, чорній куртці і темно-сірих угах. У руці вона тримала бежеву сумку і навушники.

Інна Бєлєнь

Поряд із Інною стояла велика валіза. Бєлєнь, напевно, зібралася у подорож, але, куди саме, поки не зізналася. Підписники дівчини заінтриговані і дуже чекають, коли Інна розкаже, куди вона поїхала.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь у білизняній шовковій сукні і з гарними локонами знялася у чуттєвій фотосесії.

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