У рожевому костюмі і з валізою: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зібралась у подорож

Колишня обраниця Олександра Терена заінтригувала шанувальників.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь опублікувала на своєму Telegram-каналі фото, зроблене у ліфті.
Дівчина позувала у спортивному рожевому костюмі, чорній куртці і темно-сірих угах. У руці вона тримала бежеву сумку і навушники.
Поряд із Інною стояла велика валіза. Бєлєнь, напевно, зібралася у подорож, але, куди саме, поки не зізналася. Підписники дівчини заінтриговані і дуже чекають, коли Інна розкаже, куди вона поїхала.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь у білизняній шовковій сукні і з гарними локонами знялася у чуттєвій фотосесії.
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