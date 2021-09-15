У рожевому костюмі з паєтками: донька Мадонни показала язик і неголені пахви на Met Gala

24-річна Лурдес Леон навіть на Балу Інституту костюма примудрилася продемонструвати свою любов до бодіпозітіву.
Донька Мадонни — Лурдес Леон, вирішила привернути до себе увагу на червоній доріжці Met Gala своїм провокаційним виглядом та поведінкою.
Перед камерами дівчина з'явилася в образі у стилі Боллівуду. На ній був рожевий костюм від Moschino, розшитий паєтками з бісером, який складався з ліфа і спідниці максі з невеликим шлейфом.
Аутфіт красуня доповнила ідеально рівним чорним волоссям, макіяжем з акцентом на очах і довгими сережками. Довгий манікюр, прикрашений декором, доповнив її лук. У руці вона тримала сумочку в тон.
Леон на червоній доріжці кривлялася, показувала пірсинг на язиці, а потім підняла руку і продемонструвала на камери свою неголену пахву. Її руки теж, до речі, щедро покриті чорним волоссям, якого вона не соромиться.
Давно відомо, що Лурдес дотримується бодіпозитивних переконань. Вона нехтує депіляцією та із задоволенням це демонструє на публіку і своїм фоловерам у соцмережі.
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