У рожевому костюмі з паєтками: донька Мадонни показала язик і неголені пахви на Met Gala

У рожевому костюмі з паєтками: донька Мадонни показала язик і неголені пахви на Met Gala

24-річна Лурдес Леон навіть на Балу Інституту костюма примудрилася продемонструвати свою любов до бодіпозітіву.

Донька Мадонни — Лурдес Леон, вирішила привернути до себе увагу на червоній доріжці Met Gala своїм провокаційним виглядом та поведінкою.

Перед камерами дівчина з'явилася в образі у стилі Боллівуду. На ній був рожевий костюм від Moschino, розшитий паєтками з бісером, який складався з ліфа і спідниці максі з невеликим шлейфом.

Лурдес Леон / Associated Press

Аутфіт красуня доповнила ідеально рівним чорним волоссям, макіяжем з акцентом на очах і довгими сережками. Довгий манікюр, прикрашений декором, доповнив її лук. У руці вона тримала сумочку в тон.

Лурдес Леон / Associated Press

Леон на червоній доріжці кривлялася, показувала пірсинг на язиці, а потім підняла руку і продемонструвала на камери свою неголену пахву. Її руки теж, до речі, щедро покриті чорним волоссям, якого вона не соромиться.

Лурдес Леон / Associated Press

Лурдес Леон / Associated Press

Давно відомо, що Лурдес дотримується бодіпозитивних переконань. Вона нехтує депіляцією та із задоволенням це демонструє на публіку і своїм фоловерам у соцмережі.

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