У рожевому костюмі з пікантним декольте: Лотті Мосс захопила образом

У рожевому костюмі з пікантним декольте: Лотті Мосс захопила образом

23-річна британська модель та тусовщиця Лотті Мосс відвідала чергову вечірку.

Сестра Кейт Мосс приїхала на паті британського Vogue x Self-Portrait і постала перед камерами фотографів у досить пікантному атуфіті.

Лотті одягла рожевий штанний костюм, розшитий камінням, яке переливалося під спалахами фотокамер. Під подовжений жакет Лотті одягла білизну в тон із тонкою смужкою на грудях, а жакет її застібався на один ґудзик, підкреслюючи якраз пишне декольте дівчини.

Лотті Мосс / Getty Images

Взута Мосс була у прозорі босоніжки на високій платформі та підборах, у таких зазвичай танцюють танцівниці у клубах. Також у Лотті був темний манікюр і педикюр, кілька каблучок на пальцях, насичений макіяж очей, а біляві локони були укладені хвилями.

Вечірку також відвідала дочка Кейт Мосс – Ліла. Вона з'явилася на паті у костюмі-трійці.

Ліла Мосс / Getty Images

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