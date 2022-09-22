У рожевому костюмі з пір'ям на манжетах: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" похизувалася яскравим луком

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – опублікувала в Instagram відео, на якому похиизувалася стильним яскравим луком.

Красуня з'явилася у ролику у рожевому кроптопі і рожевому костюмі від Zara, який складався із прямих вкорочених штанів і жакета з пір'ям на манжетах.

Вбрання Юля доповнила босоніжками на шпильках і світлою сумочкою.

"Зацініть образ. На вулиці декілька дівчат підійшло зробити комплімент. Все- таки жінки вдягаються для чоловіків чи для інших жінок, як вважаєте?" – написала вона під відео.

Нагадаємо, минулого разу "Зайка" постала на фото у червоному жакеті і без спідниці.

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