У рожевому костюмі з пір'ям на манжетах: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" похизувалася яскравим луком

Юлія Бельченко показала відео, на якому пройшлася у стильному вбранні.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – опублікувала в Instagram відео, на якому похиизувалася стильним яскравим луком.
Красуня з'явилася у ролику у рожевому кроптопі і рожевому костюмі від Zara, який складався із прямих вкорочених штанів і жакета з пір'ям на манжетах.
Вбрання Юля доповнила босоніжками на шпильках і світлою сумочкою.
"Зацініть образ. На вулиці декілька дівчат підійшло зробити комплімент. Все- таки жінки вдягаються для чоловіків чи для інших жінок, як вважаєте?" – написала вона під відео.
Нагадаємо, минулого разу "Зайка" постала на фото у червоному жакеті і без спідниці.
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