У рожевому кроптопі та стрингах: Кім Кардашян похизувалася сексуальними формами

У рожевому кроптопі та стрингах: Кім Кардашян похизувалася сексуальними формами

Зірка реаліті спокусливо рекламує новинки свого бренду.

Кім Кардашян випустила капсульну колекцію до Дня святого Валентина від власного бренду SKIMS. Вона сама ж і прорекламувала її в Instagram.

На знімках зірка реаліті постала у трьох сексуальних комплектах.

Спочатку Кім позувала у рожевому кроптопі та рожевих стрингах, у яких вона блиснула сексуальними формами.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Потім Кардашян продемонструвала піжаму кольору фуксії, яка складалася з кроптопу із зав'язкою ззаду та шортів.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Ще знаменитість показала, як на ній сидить ліфтоп, який вона поєднала зі штанами кольору фуксії.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Комплекти такі рожеві та мімішні – все, як люблять дівчата.

Раніше Кардашян похизувалася пишними формами у рожевому бікіні, яке чудово сиділо на її фігурі.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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