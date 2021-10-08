У рожевому купальнику і капелюсі: учасниця "Холостяка-11" похизувалася сексуальною фігурою

Джессіка Чегі у гламурному образі сфотографувалася на відпочинку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі, опублікувала в Instagram світлини з відпочинку у тропіках.

На них красуня постала у гламурному пляжному луці. На Джес був рожевий купальник, який чудово сидів на її стрункій фігурі.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Зверху дівчина одягла рожевий халат-туніку з квітковою вишивкою на рукавах. Пляжний аутфіт Чегі доповнила солом'яним капелюхом та стильними окулярами.

Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica

Раніше Джессіка продемонструвала ефектний образ у червоній сукні-комбінації.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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