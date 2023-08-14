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У рожевому купальнику і з крихітним чихуахуа: Демі Мур показала фото з відпочинку

У рожевому купальнику і з крихітним чихуахуа: Демі Мур показала фото з відпочинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1133
Час на прочитання
1 хв
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У рожевому купальнику і з крихітним чихуахуа: Демі Мур показала фото з відпочинку

Демі Мур/Instagram

60-річна акторка насолоджується відпусткою у компанії свого домашнього улюбленця.

Демі Мур опублікувала в Instagram знімки з відпочинку біля басейну. На першому фото зірка постала у рожевому купальнику і сонцезахисних окулярах. На грудях у неї лежав її домашній улюбленець – крихітний чихуахуа на ім'я Пілаф.

Демі Мур/Instagram / ©
Демі Мур/Instagram

А на другому знімку видно лише ноги Мур із червоним педикюром на тлі моря.

Демі Мур/Instagram / ©
Демі Мур/Instagram

"Рай. Ніжуся на сонці, граю у воді, дрімаю з пухнастими друзями, і гарна книжка..." – підписала фото акторка.

Нагадаємо, Демі Мур разом із доньками відвідала світську вечірку в Лос-Анджелесі, організовану з нагоди 50-річчя акторки Кейт Бекінсейл. На акторці була довга сукня-майка, яку вона поєднала з білим кардиганом, окулярами для зору та невеликою білою сумкою.

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Дата публікації
Перегляди
1133
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