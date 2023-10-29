У рожевому купальнику з пікантним декольте: Елізабет Герлі позувала у басейні

58-річна британська акторка на власному досвіді доводить, що вік – це лише цифра у паспорті.
Елізабет Герлі знялася у рекламній кампанії свого власного бренду купальників Elizabeth Hurley Beach. В Instagram вона опублікувала відео зі знімань.
В об'єктиві фотокамери акторка постала у рожевому суцільному купальнику з пікантним глибоким декольте, у якому її фігура мала стрнукий і сексуальний вигляд.
Герлі спокусливо позувала у басейні. У неї було мокре волосся, насичений макіяж очей і каблучка з каменем на пальці.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у бікіні бананового кольору похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте.
Читайте також: