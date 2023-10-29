У рожевому купальнику з пікантним декольте: Елізабет Герлі позувала у басейні

58-річна британська акторка на власному досвіді доводить, що вік – це лише цифра у паспорті.

Елізабет Герлі знялася у рекламній кампанії свого власного бренду купальників Elizabeth Hurley Beach. В Instagram вона опублікувала відео зі знімань.

В об'єктиві фотокамери акторка постала у рожевому суцільному купальнику з пікантним глибоким декольте, у якому її фігура мала стрнукий і сексуальний вигляд.

Герлі спокусливо позувала у басейні. У неї було мокре волосся, насичений макіяж очей і каблучка з каменем на пальці.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у бікіні бананового кольору похизувалася стрункою фігурою і пишним декольте.

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