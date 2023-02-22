У рожевому луку від Valentino: ефектна Нікі Гілтон-Ротшильд на зніманнях фотосесії у Нью-Йорку

39-річна Нікі Гілтон-Ротшильд була заскочена під час фотосесії на вулицях Нью-Йорка. Знаменитість позувала в образі Барбі.

Знаменитість вийшла надвір у яскраво-рожевому луку від Valentino. На Нікі був короткий жакет, блузка, мініспідниця, лосини, в руці сумка-бочка і все це від модного Дому Valentino. Взута модель була в рожеві лаковані туфлі з брошками та на фігурних підборах.

Довге платинове волосся Нікі було накручене локонами, також вона зробила макіяж зі стрілками та сірими тінями на повіках і підкреслила губи рожевим блиском.

Мама трьох дітей, схоже, була на фотосесії, оскільки візажисти та перукарі були поруч і допомагали Нікі поправляти зачіску та макіяж під час знімання.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Це не перший вихід Нікі у рожевому. На початку лютого зірка відвідала одну з вечірок після Тижня моди в Нью-Йорку, куди приїхала в рожевому короткому джемпері та мініспідниці та взута в ці самі туфлі. Тоді Гілтон-Ротшильд ідеально вирівняла волосся та зробила червоний манікюр.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

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