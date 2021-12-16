У рожевому міні та ботфортах: ефектна Гайді Клум сходила на вечірку

У рожевому міні та ботфортах: ефектна Гайді Клум сходила на вечірку

Німецька супермодель відвідала святкову вечерю "Dundas x REVOLVE" у ресторані Craig's у Західному Голлівуді.

На паті 48-річна модель приїхала в рожевій мінісукні від Dundas, яку одягла в поєднанні з ефектними чорними ботильйонами з вишивкою, шкіряною хутряною дублянкою та маленьким клатчем.

Гайді Клум / Getty Images

Розкішний лук зірка доповнила французьким манікюром, насиченим вечірнім макіяжем, а також розпустила біле довге волосся, ідеально вирівнявши його.

Гайді Клум / Getty Images

На вечірку модель приїхала без свого чоловіка Тома Каулітца, а от її колега модель Алессандра Амбросіо прибула на захід у компанії коханого Річарда Лі.

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / Getty Images

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